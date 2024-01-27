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ABD’de bekleyen konut satışları 5 ayın zirvesinde

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl Aralık’ta yüzde 8,3 artışla 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Haziran 2020'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak da kayda geçti.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2024 09:19

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2023'e ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi geçen yıl Aralık'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artarak 77,3 değerinde gerçekleşti.

Son üç ayda ilk kez artan ve Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artış oranını gören endekse ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı olarak konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 71,4 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda da yüzde 1,3 yükseldi.

BU YIL KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 13 ARTACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Öte yandan NAR çeyreklik ekonomik görünüm raporunu da yayımladı. Raporda, ikinci el konut satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 13 artışla 4,62 milyona ve 2025'te yüzde 15,8 artışla 5,35 milyona çıkacağı tahmin edildi.

Yıllık ortalama ev fiyatının 2024'te yüzde 1,4 artarak 395 bin 100 dolara, 2025'te yüzde 2,6 artarak 405 bin 200 dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketiciler düşen mortgage oranlarından ve istikrarlı ev fiyatlarından yararlanırken konut piyasasının da bu yıl iyi bir başlangıç yaptığına işaret etti.

İstihdam ve gelir artışının konutların satın alınabilirliğine daha da yardımcı olacağını vurgulayan Yun, potansiyel talebin karşılanması için konut arzının artmasının gerekli olacağını belirtti.

Yun, "Piyasa istikrarlı bir şekilde normal satış faaliyetine döndüğünden, önümüzdeki iki yılda konut satışlarının önemli ölçüde artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

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