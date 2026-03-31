ABD’de benzin fiyatları 4 doları aştı: Tüketici güveni ve ekonomiye baskı artıyor

Aynı gün, ABD ham petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doları geçti. Bu yükseliş, benzin ve motorin gibi tüketici ürünlerinde fiyat baskısını daha belirgin hâle getirdi. Perakende motorin fiyatları şimdiden galon başına 5,40 doların üzerine çıkarak genel ekonomi için ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Beyaz Saray, fiyat artışını düşürmek amacıyla bazı önlemler aldı. Bunlar arasında, yabancı bayraklı gemilerin ABD limanları arasında yakıt taşımasına izin veren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet de bulunuyor.

Stanford Üniversitesi Ekonomi Politikası Araştırma Enstitüsü'nden Ryan Cummings ve Neale Mahoney'in çalışmalarına göre, benzin fiyatlarındaki her 1 dolarlık artış, diğer ekonomik etkiler dikkate alındığında bile Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'ni yaklaşık 4,5 puan veya daha fazla düşürüyor.

Biden yönetiminin Ekonomi Danışmanları Konseyi'nde benzin politikası üzerinde çalışan eski ekonomist Cummings, "Pompa fiyatlarındaki her 1 dolarlık yükseliş, tüketicilerin ekonomiye bakışını yaklaşık yüzde 5 daha olumsuz hâle getiriyor" yorumunu yaptı.