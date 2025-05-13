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ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ne sundukları 389 sayfalık yeni vergi tasarısıyla, Trump’ın seçim vaatlerini hayata geçirmeyi amaçlıyor; eyalet ve yerel vergi indirimlerini artırmak, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergileri kaldırmak ve 2017’deki vergi indirimlerinin süresini uzatmak için adım atılıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2025 10:08

ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılmasını, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılmasını ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını hedefleyen yasa tasarısını sundu.

Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi tarafından açıklanan 389 sayfalık yasa tasarısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yasa tasarıyla, 2017'de yürürlüğe giren ve bu yıl sona erecek bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılması planlanıyor.

Tasarıyla eyalet ve yerel vergiler için geçerli olan mevcut vergi indirimi tavanının 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin 2028'e kaldırılması planlanıyor.

Aynı zamanda tasarıda çocuklar ve yaşlılara yönelik vergi avantajları da yer alıyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını gelecek haftanın sonuna kadar geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

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