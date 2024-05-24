ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 284,1 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.

"SANAYİ ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİYOR"

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, martta yüzde 0,8 artışla 282,2 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler neredeyse değişmedi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.