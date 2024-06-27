ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 283,1 milyar dolara çıktı.

SAVUNMA HARİÇ SİPARİŞLER GERİLEDİ

Üst üste dördüncü ayda artan dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,5 azalacağı yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, nisanda yüzde 0,2 artışla 282,8 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler ise bu dönemde yüzde 0,1 azalırken, savunma hariç siparişlerde yüzde 0,2 gerileme oldu. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.