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ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, ekimde yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2024 17:05

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 286,6 milyar dolara ulaştı.

Dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,8 azalacağı yönündeydi. İki aylık düşüşünün ardından ekimde yükseliş kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde de yüzde 0,4 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,1 artarken, savunma hariç siparişlerde de yüzde 0,4 yükseliş oldu. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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