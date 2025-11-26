CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde yüzde 0,5 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 17:14

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ağustosta yüzde 3 artmıştı. Ulaşım hariç siparişler eylülde yüzde 0,6 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,1 yükseldi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 12:13
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı 25 Kasım 2025 11:25
Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor 25 Kasım 2025 11:13
Belçika’da grev ikinci gününde sürüyor Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor 25 Kasım 2025 11:09
AB’de yeni otomobil satışları artışta AB'de yeni otomobil satışları artışta 25 Kasım 2025 10:31
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Kasım 2025 10:02
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 10:11
Brent petrolün varili 62,35 dolar Brent petrolün varili 62,35 dolar 25 Kasım 2025 09:48
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 09:31
JPMorgan ve Goldman Sachs’dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü JPMorgan ve Goldman Sachs'dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü 25 Kasım 2025 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler