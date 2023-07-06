ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,3 azalışla 69 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen dış ticaret açığı, nisanda 74,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 0,8 azalışla 247,1 milyar dolara ve ithalatı yüzde 2,3 azalarak 316,1 milyar dolara indi.

ABD'nin ihracatı bu dönemde zayıflayan küresel talebin etkisiyle 14 ayın, ithalatı da süregelen yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

TİCARET AÇIĞI FRANSA İLE ARTTI, İSVİÇRE VE JAPONYA İLE AZALDI

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 24,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi.

Ülkenin Fransa ile arasındaki ticaret açığı, bu dönemde artış gösterirken, İsviçre ve Japonya ile olan ticaret açığı azaldı.

ABD'nin Fransa ile ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 73 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Ülkenin İsviçre ile arasındaki ticaret açığı ise aynı dönemde yüzde 42 azalışla 2,6 milyar dolara ve Japonya ile arasındaki ticaret açığı yaklaşık yüzde 27 azalışla 5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (16,5 milyar dolar), Meksika (13,5 milyar dolar), Vietnam (8,1 milyar dolar), Almanya (6,9 milyar dolar), İrlanda (5,4 milyar dolar), Kanada (5,3 milyar dolar), Japonya (5 milyar dolar), İtalya (3,9 milyar dolar), Güney Kore (3,8 milyar dolar), Tayvan (3,8 milyar dolar), Hindistan (3,2 milyar dolar), Malezya (2,2 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar dolar), Hollanda (3,9 milyar dolar), Belçika (1,7 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Avustralya (1,2 milyar dolar), İngiltere (1,2 milyar dolar), Brezilya (1 milyar dolar), Singapur (300 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) oldu.