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ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2023 16:08

Son Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2023 16:08

ABD'de Ağustos ayında manşet enflasyon enerjinin katkısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşirken çekirdek enflasyon tarafında da 6 ay sonra ilk yükseliş gerçekleşti.

ABD'de Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Çekirdek göstergelerde ise aylık artış beklentileri sınırlı da olsa aştı. Ağustos ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı. Temmuz ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

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