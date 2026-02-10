ABD'de enflasyon tahmini altı ayın en düşüğünde! Konut fiyatları ve kira beklentisi geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Ocak ayı Tüketici Beklentileri Anketi, hane halkının kısa vadeli enflasyon öngörülerinde belirgin bir gerilemeye işaret etti. Medyan enflasyon beklentisi son altı ayın en düşük seviyesine indi.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yaklaşık 1.300 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 3,1 seviyesine geriledi. Bu düşüşle birlikte beklenti, son altı ayın en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ, SAĞLIK VE KİRA BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Anket sonuçlarına göre benzin fiyatlarına ilişkin beklenti 1,2 puanlık düşüşle yüzde 2,8'e indi. Sağlık hizmetlerine yönelik enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,8 seviyesine geriledi.

Kira artış beklentilerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ocak ayında kira beklentisi 0,9 puanlık azalışla yüzde 6,8'e gerilerken, konut fiyatlarına ilişkin beklenti de 0,1 puan düşerek yüzde 2,9 oldu. Bu seviye, Temmuz 2023'ten bu yana görülen en düşük düzey olarak öne çıktı.

GIDA FİYATLARINDA DEĞİŞİM YOK

Gıda fiyatlarına ilişkin bir yıllık enflasyon beklentisi Ocak ayında değişmeyerek yüzde 5,7 seviyesinde sabit kaldı.