CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de enflasyon tahmini altı ayın en düşüğünde! Konut fiyatları ve kira beklentisi geriledi

ABD'de enflasyon tahmini altı ayın en düşüğünde! Konut fiyatları ve kira beklentisi geriledi

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1'e gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 09:15

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2026 09:21

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Ocak ayı Tüketici Beklentileri Anketi, hane halkının kısa vadeli enflasyon öngörülerinde belirgin bir gerilemeye işaret etti. Medyan enflasyon beklentisi son altı ayın en düşük seviyesine indi.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yaklaşık 1.300 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 3,1 seviyesine geriledi. Bu düşüşle birlikte beklenti, son altı ayın en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ, SAĞLIK VE KİRA BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Anket sonuçlarına göre benzin fiyatlarına ilişkin beklenti 1,2 puanlık düşüşle yüzde 2,8'e indi. Sağlık hizmetlerine yönelik enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,8 seviyesine geriledi.

Kira artış beklentilerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ocak ayında kira beklentisi 0,9 puanlık azalışla yüzde 6,8'e gerilerken, konut fiyatlarına ilişkin beklenti de 0,1 puan düşerek yüzde 2,9 oldu. Bu seviye, Temmuz 2023'ten bu yana görülen en düşük düzey olarak öne çıktı.

GIDA FİYATLARINDA DEĞİŞİM YOK

Gıda fiyatlarına ilişkin bir yıllık enflasyon beklentisi Ocak ayında değişmeyerek yüzde 5,7 seviyesinde sabit kaldı.

İlginizi Çekebilir
Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı Çin, finans kuruluşlarını ABD tahvillerinde risk uyarısıyla uyardı 09 Şubat 2026 10:54
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Şubat 2026 10:02
Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti Wells Fargo, altın fiyat tahminlerini büyük ölçüde yükseltti 09 Şubat 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 09 Şubat 2026 09:33
Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı Kevin Warsh’ın Fed-Hazine planı Washington’da tartışma yarattı 09 Şubat 2026 09:27
ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin ABD Hazine Bakanı Bessent: Altındaki dalgalanmanın kaynağı Çin 09 Şubat 2026 09:16
Piyasalar haftaya pozitif başladı Piyasalar haftaya pozitif başladı 09 Şubat 2026 09:11
Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı Goldman Sachs’tan hisse piyasaları için dalgalanma uyarısı 09 Şubat 2026 08:55
Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla geriledi 09 Şubat 2026 08:52
Almanya’nın ihracatı arttı Almanya'nın ihracatı arttı 06 Şubat 2026 14:14
ECB Anketi: Enflasyon orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrarlı ECB Anketi: Enflasyon orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrarlı 06 Şubat 2026 13:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Şubat 2026 13:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.838,3800 Değişim 237,54 Son veri saati:
Düşük 13620,61 Yüksek 13858,15
Açılış
43,6283 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,615
Açılış
51,9809 Değişim 0,0983 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 51,9975
Açılış
7.065,2680 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
114,5393 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler