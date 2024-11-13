CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'de enflasyon beklentilere paralel arttı

ABD'de enflasyon Ekim'de aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Ülkedeki çekirdek enflasyon verisi ise aylık yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2024 16:34

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2024 16:52

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,6 yönündeydi.

AYLIK TÜFE BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentilere paralel arttı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

GIDA FİYATLARI ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 4,9 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,1 arttı. Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi

İlginizi Çekebilir
Yurt içinde gözler TCMB’nin Enflasyon Raporuna çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'nin Enflasyon Raporuna çevrildi 08 Kasım 2024 10:15
Wall Street’te ralli devam etti Wall Street'te ralli devam etti 08 Kasım 2024 09:34
Japonya’nın döviz rezervleri ekim’de azaldı Japonya'nın döviz rezervleri ekim'de azaldı 08 Kasım 2024 09:32
Japonya Maliye Bakanı: Aşırı döviz hareketlerine uygun şekilde yanıt verilecek Japonya Maliye Bakanı: Aşırı döviz hareketlerine uygun şekilde yanıt verilecek 08 Kasım 2024 09:30
SEC komisyon üyesinden Trump’ın planına destek SEC komisyon üyesinden Trump'ın planına destek 08 Kasım 2024 09:26
WGC: Altın borsa yatırım fonlarına talep pozitife döndü WGC: Altın borsa yatırım fonlarına talep pozitife döndü 08 Kasım 2024 09:24
Barclays BoE beklentisinden vazgeçti Barclays BoE beklentisinden vazgeçti 08 Kasım 2024 09:17
Alman hazine tahvillerinin getirisi son 4 ayın zirvesinde Alman hazine tahvillerinin getirisi son 4 ayın zirvesinde 07 Kasım 2024 16:37
Yabancılar 110,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 110,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı 07 Kasım 2024 15:03
Almanya’nın ihracatı ve üretimi düşüyor Almanya’nın ihracatı ve üretimi düşüyor 07 Kasım 2024 14:52
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 trilyon lira oldu 07 Kasım 2024 14:39
Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü 07 Kasım 2024 14:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler