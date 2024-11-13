ABD'de enflasyon beklentilere paralel arttı

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2024 16:34
Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2024 16:52
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,6 yönündeydi.
AYLIK TÜFE BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentilere paralel arttı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.
GIDA FİYATLARI ARTTI
Ülkede enerji fiyatları aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 4,9 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,1 arttı. Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi