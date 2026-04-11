ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

ABD’de fabrika siparişleri şubat ayında piyasa beklentilerinin aksine zayıflamak yerine yatay bir seyir izledi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, toplam sipariş tutarı bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 619,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Nisan 2026 08:57

Son Güncelleme Tarihi 11 Nisan 2026 08:58

ABD Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı şubatta önceki aya kıyasla yatay seyrederek 619,6 milyar dolar oldu.

BEKLENTİLER DÜŞÜŞ YÖNÜNDEYDİ

Piyasalarda fabrika siparişlerinin şubat ayında yüzde 0,3 gerilemesi bekleniyordu. Ancak açıklanan veriler, ABD sanayi talebinin öngörülenden daha dirençli kaldığını ortaya koydu.

Ocak ayında da siparişler benzer şekilde yatay seyretmiş ve 619,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

DAYANIKLI VE DAYANIKSIZ MALLARDA AYRIŞMA

Verinin detaylarına bakıldığında, sipariş kalemlerinde farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Şubat ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3 oranında gerilerken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,5 artış gösterdi.

Bu tablo, üretim tarafında bazı sektörlerde yavaşlama sinyalleri görülse de tüketim odaklı kalemlerde talebin sürdüğüne işaret etti.

SANAYİ GÖRÜNÜMÜ AÇISINDAN KRİTİK VERİ

Fabrika siparişleri verisi, ABD ekonomisinin önemli bir bileşeni olan sanayi sektörünün kısa vadeli performansına dair önemli ipuçları sunuyor. Şubat ayında gelen yatay veri, küresel belirsizliklere rağmen ABD sanayisinin şimdilik dengeli bir görünüm sergilediğini ortaya koydu.

