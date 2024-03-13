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ABD'de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi

ABD'de federal bütçe Şubat'ta 296 milyar dolar, ilk 5 ayda 828 milyar dolar açık verdi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 08:47

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal bütçe açığı Şubat ayında faiz maliyetlerinin etkisiyle artmaya devam atti. 1 Ekim 2023'te başlayan mali yılın ilk 5 ayında bütçe açığı 828 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayında bütçe açığı 296 milyar dolar ile Şubat 2023'teki 262 milyar dolarlık açıktan %13 daha yüksek seviyede gerçekleşti. Harcamalar %8 artarak 567 milyar dolara ulaşırken gelirler %3 artarak 271 milyar dolara yükseldi.

Ekonomistler Şubat ayında 299 milyar dolar açık bekliyorlardı.

Mali yılın ilk beş ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 106 milyar dolar, %15, arttı

Hazine, ilk 5 aylda hem gelirlerin hem de harcamaların rekor düzeyde olduğunu, gelirlerin %7 artışla 1.856 trilyon dolara, harcamaların ise %9 artışla 2.684 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

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