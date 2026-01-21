ABD'de ipotekli konut başvuruları (mortgage) yüzde 14,1'e yükseldi

CANLI BORSA
ABD’de ipotekli konut başvuruları (mortgage) yüzde 14,1 yükseliş kaydetti. MBA verilerine göre bu konut piyasasında belirgin bir canlanma yaşandığına işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 15:36

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2026 15:40

ABD'de mortgage (konut kredisi) başvuruları, 16 Ocak ile sona eren haftada yüzde 14,1 yükseldi.

ABD'DE KONUT PİYASASI CANLANDI

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) çarşamba günü yayımladığı Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi verilerine göre, konut piyasasında belirgin bir canlanma yaşandı.

Rapora göre, 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage için ortalama sözleşme faizi yüzde 6,18'den yüzde 6,16'ya geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış Satın Alma Endeksi haftalık bazda yüzde 5 artarak 194,1'e yükselirken, Yeniden Finansman (Refinance) Endeksi ise yüzde 20 artış kaydetti.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomist Joel Kan, faizlerdeki düşüşün yeniden finansman talebini güçlü şekilde desteklediğini belirterek,

"Mortgage faizleri geçen hafta bir miktar daha geriledi ve bu durum, Eylül 2025'ten bu yana yeniden finansman başvurularında görülen en güçlü haftayı beraberinde getirdi"
ifadelerini kullandı.

Kan, özellikle konvansiyonel ve VA (gaziler için) yeniden finansman kredilerinde sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 26 artış yaşandığını vurgularken, yeniden finansman başvurularının toplam başvuruların yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu ve ortalama kredi tutarının da yükseldiğini kaydetti.

