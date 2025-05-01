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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Nisan ile biten haftada 241 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2025 16:17

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2025 16:17

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 241 bine çıktı.

Bu dönemde 9 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 222 binden 223 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 5 bin 500 kişi artarak 226 bine yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 19 Nisan ile biten haftada 83 bin artışla 1 milyon 916 bine ulaşırken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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