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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altına indi.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 15:53

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin azalışla 222 bine geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 236 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 238 binden 239 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 5 bin 250 kişi azalışla 233 bin 500'e indi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 29 Haziran ile biten haftada 4 bin kişi azalarak 1 milyon 852 bine düştü.

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