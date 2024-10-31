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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 16:40

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 16:41

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin azalışla 216 bine geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 229 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 250 azalarak 236 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 19 Ekim ile biten haftada 26 bin kişi azalışla 1 milyon 862 bine indi.

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