ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 2 yılın en yüksek seviyesinde

Ekonomistler işsizlik sigortası başvurularının 235 bin olmasını bekliyorlardı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesinden 27.000 artarak 263.000 oldu.

Önceki haftanın seviyesi 237.000'den 1.000 düşürülerek 236.000 olarak revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama ise bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 9.750 artarak 240.500'e çıktı. Önceki haftanın ortalaması 231.000'den 250 düşürülerek 230.750 olarak güncellendi.

30 Ağustos'ta sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı %1,3 ile bir önceki haftanın revize edilmemiş oranıyla aynı kaldı. Aynı hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsiz sayısı 1.939.000 olarak kaydedildi ve bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesiyle değişmedi. Bu sayı da bir önceki hafta 1.940.000'den 1.000 düşürülerek 1.939.000'e revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama ise bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 750 düşüşle 1.945.750 oldu. Bir önceki haftanın ortalaması ise 1.946.750'den 250 düşürülerek 1.946.500 olarak revize edildi.