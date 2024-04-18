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ABD'de işsizlik maaşı başvurularının sayısı değişmedi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 212 bin seviyesinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 17:26

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 17:26

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 212 bin oldu.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 215 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 211 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da değişmeyerek 214 bin 500 olarak kaydedildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Nisan ile biten haftada 1 milyon 812 bine çıktı.

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