ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 6 Ağustos haftasında ilk kez işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 14 bin artarak 262 bin oldu. 30 Temmuz haftası verisi ise 12 bin aşağı revize edilerek 248 bin olarak duyuruldu.

Ekonomistler ise işsizlik sigortası başvurularının 6 Ağustos haftasında 265 bin olmasını bekliyorlardı.

İşsizlik sigortası almaya devam edenlerin sayısı ise 30 Temmuz'da sona eren haftada Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarak 1 milyon 420 binden 1 milyon 428 bine çıktı.

İşsizlik sigortası almaya devam edenlerin 4 haftalık hareketli ortalaması 23 bin 750 artarak 1 milyon 399 bin 250 oldu.

30 Temmuz ile biten haftada sigortalı işsizlik oranı bir önceki haftaya göre değişmeyerek yüzde 1,0 oldu.