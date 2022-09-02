ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 315 bin kişi arttı.

Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 300 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ağustos ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, profesyonel ve iş hizmetleri, sağlık hizmetleri ile perakende ticaret oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, haziranda tarım dışı istihdamdaki artış 398 binden 293 bine revize edilirken, temmuz ayı verisindeki artış 528 binden 526 bine çekildi.

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye çıktı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik oranının temmuzda olduğu gibi yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı da ağustosta 344 bin kişi artarak 6 milyon 14 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan artışla yüzde 62,4 olarak kaydedildi.

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Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 32,36 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdamın önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda arttığını, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.