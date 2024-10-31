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ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin altında arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 16:39

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Endeks, 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydederken, endeksteki yükseliş bu dönemde yüzde 0,9 olan piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artmıştı.

İstihdam maliyeti, üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 3,9'luk artış kaydetti.

Temmuz-eylül döneminde maaşlar ile yan hak maliyetleri de yüzde 0,8 artış gösterdi.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,7 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

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