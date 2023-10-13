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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, ihracat fiyat endeksi ise 0,7 ile beklenenden fazla arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 16:06

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 16:06

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi, endeksin söz konusu dönemde 0,5 artacağı yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,6 artmıştı. Endeks, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,7 azaldı.

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi. Endeksin bu dönemde yüzde 0,5 artması bekleniyordu.

Endeks ağustos ayında yüzde 1,1 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,1 gerilerken, şubat ayından bu yana en düşük yıllık azalış kaydedildi.

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