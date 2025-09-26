ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı

CANLI BORSA
ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2025 16:21

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen kişisel gelirler, temmuzda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Ağustosta beş ayın en hızlı artışını gösteren kişisel tüketim harcamalarının temmuzda da olduğu gibi yüzde 0,5 yükselmesi öngörülüyordu.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Aylık ve yıllık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeks, temmuzda da aynı oranlarda yükselmişti.

