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ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklenenden fazla arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2025 17:11

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen kişisel gelirlerdeki artış, Kasım 2024'te yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı. Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları Kasım 2024'te yüzde 0,6 artmıştı.

FED ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Aralık 2024'te aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel seyir izleyen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Kasım 2024'te aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık bazdaki artış, Kasım 2024'te sırasıyla yüzde 0,1 ve 2,8 olarak kaydedilmişti.

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