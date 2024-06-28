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ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede kişisel tüketim harcamaları mayısta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 16:27

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri ülkede kişisel gelirlerin yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış nisanda yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı. Kişisel tüketim harcamaları ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde yüzde 0,3 yükselmesi beklenen kişisel tüketim harcamaları, nisan ayında 0,1 artış kaydetmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

MART 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösteren endeks, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Beklentiler dahilinde artış kaydeden endeks, nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

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