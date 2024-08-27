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ABD'de konut fiyatları haziranda yükseldi

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2024 16:57

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2024 17:02

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4'lük artış kaydetti. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, mayısta yıllık yüzde 5,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6,2 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında yüzde 6,9 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,7 ile San Diego ve yüzde 8,5 ile Las Vegas oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

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