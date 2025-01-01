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ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Oluşturma Tarihi 01 Ocak 2025 09:43

Son Güncelleme Tarihi 01 Ocak 2025 09:43

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ekim ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6'lık artış kaydetti. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyan endeks, eylülde yıllık yüzde 3,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,1 artması yönündeydi. Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydeden endeks, eylül ayında yüzde 4,6 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,3 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,2 ile Chicago ve yüzde 5,9 ile Las Vegas oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,4 arttığı Tampa ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

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