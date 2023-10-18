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ABD'de mortgage başvuruları 28 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,7 ile 23 yılın yeni zirvesine çıkarken, mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 16:45

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 16:45

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de mortgage başvuruları 13 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 6, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 10 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,67'den yüzde 7,7'ye çıkarak yükselişini 6'ncı haftaya taşıdı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,97'den yüzde 6,98'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yüksek faiz oranlarından dolayı satın alma gücünün azalması ve mevcut konut stokundaki eksiklik nedeniyle konut alımlarının azalmaya devam ettiğini aktardı.

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