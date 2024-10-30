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ABD'de mortgage başvuruları düşmeye devam etti

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,73'e yükselirken, mortgage başvuru faaliyeti yüzde 0,1 gerileyerek üst üste beşinci haftada azalış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 16:27

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 16:28

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 düşen mortgage başvuruları, üst üste beşinci hafta azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,52'den yüzde 6,73'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,98'den yüzde 6,27'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yaklaşan başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde tahvil faizlerinin arttığına işaret ederek, mortgage başvurularının geçen hafta fazla değişmediğini belirtti.

Kan, ülkede 30 yıllık mortgage faiz oranının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

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