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ABD'de perakende satış verileri belli oldu

ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2025 17:03

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2025 17:04

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 düşüşle 723,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.

Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Aralık 2024'te yüzde 0,7 artışla 730,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı. Perakende satışlar geçen yıl aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde satışlarda en yüksek oranda düşüş, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazalarında, motorlu taşıt ve parça satıcılarında ve mağaza dışı perakendecilerde görüldü.

Aynı dönemde akaryakıt istasyonları ile yiyecek hizmetleri ve içecek yerlerindeki satışlarda ise artış kaydedildi.

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