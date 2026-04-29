Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de tarife iadelerinde büyük eleme: 2 milyonu aşkın başvuru reddedildi

ABD’de tarife iadelerinde büyük eleme: 2 milyonu aşkın başvuru reddedildi

ABD’de tartışmalı tarifelerin iadesi için kurulan sistemde başvuruların önemli bölümü elendi. Milyonlarca işlemden yalnızca bir kısmı iade sürecine girerken, 2 milyondan fazla başvuru doğrulamayı geçemedi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 09:52

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) verilerine göre, tarife iade sistemi kapsamında yapılan başvuruların büyük bölümü doğrulama aşamasında elendi. Sisteme girilen milyonlarca ithalat kaydından yaklaşık 1,7 milyonu iade sürecine alınırken, 2 milyonu aşkın başvuru reddedildi.

CBP, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayanarak yürürlüğe koyduğu ve daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunan tarifelerin iadesi için oluşturulan sistem kapsamında 2 milyon 124 bin 394 ithalat işleminin reddedildiğini açıkladı.

YENİ SİSTEM VE BAŞVURU SÜRECİ

Kurumun ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunduğu bilgilere göre, "Gümrük Girişlerinin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE)" adı verilen sistemin ilk aşaması 20 Nisan'da ithalatçılar ve gümrük müşavirlerinin kullanımına açıldı. Aynı gün Otomatik Ticari Ortam (ACE) sistemine girişlerde önceki rekorlara kıyasla yaklaşık yüzde 70 artış yaşandı.

26 Nisan itibarıyla 75 bin 306 beyanname sunulurken, bunların 47 bin 315'i doğrulama sürecini geçti. Bu başvuruların IEEPA kapsamındaki 11 milyon 222 bin 927 ithalat girişini kapsadığı belirtildi.

REDDEDİLEN VE KABUL EDİLEN İŞLEMLER

Açıklamada, 2 milyon 124 bin 394 girişin doğrulama aşamasını geçemediği için reddedildiği ifade edildi. Buna karşılık yaklaşık 1 milyon 740 bin giriş işlemi tamamlanarak iade sürecine dahil edildi.

166 MİLYAR DOLARLIK İADE GÜNDEMİ

CBP'nin daha önce mahkemeye sunduğu verilere göre, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve geri ödenmesi beklenen vergi tutarı 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta yürürlüğe giren tarifelerin dayanağı olan yasanın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Bu kararın ardından çok sayıda şirket, ödedikleri vergilerin iadesi için dava açtı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

