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ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 16:55

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 16:55

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artması yönündeydi. İş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artmıştı.

Üretim geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, Ekim-Aralık 2024 döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı.

Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Birim emek maliyeti 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,7 yükseldi.

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