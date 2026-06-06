ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalırken, ücretlerdeki yükseliş de devam etti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan mayıs ayı istihdam raporuna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam 172 bin kişi arttı. Piyasalarda tarım dışı istihdamın 85 bin kişi yükselmesi beklenirken, açıklanan veri beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında istihdam artışının büyük bölümü eğlence ve konaklama, yerel yönetimler ile sağlık sektörlerinde kaydedildi. Buna karşın finansal faaliyetler sektöründe istihdam kaybı yaşandı.

MART VE NİSAN VERİLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, önceki aylara ait istihdam verilerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldığı görüldü.

Buna göre, mart ayında daha önce 185 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 214 bine yükseltildi. Nisan ayındaki artış ise 115 binden 179 bine revize edildi.

Söz konusu revizyonlar, ABD iş gücü piyasasının son aylarda tahmin edilenden daha güçlü bir görünüm sergilediğine işaret etti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,3'TE KALDI

ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında değişim göstermeyerek yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. Böylece işsizlik oranı piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Ülkedeki işsiz sayısı ise mayıs ayında 66 bin kişi azalarak 7 milyon 307 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı da yüzde 61,8 seviyesinde sabit kaldı.

ÜCRETLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, haftalık ortalama çalışma saati mayısta değişmeyerek 34,3 saat oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon görünümü açısından yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç ise aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama saatlik kazanç mayıs ayında 37,53 dolara yükseldi.

Nisan ayında ortalama saatlik kazanç aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artış kaydetmişti. Açıklanan veriler, ücret artışlarının devam ettiğini ancak yıllık bazdaki yükseliş hızında sınırlı bir yavaşlama yaşandığını ortaya koydu.