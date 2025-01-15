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ABD'de TÜFE beklentilere paralel arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 16:40

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 16:48

ABD'de 2024 enflasyon tablosu Aralık verileriyle netleşti. Ülkede tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyon da yüzde 2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergelerinde ise beklentilerin ılımlı da olsa altında bir tablo izlendi.

Aralık'ta aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,2 oldu. Beklenti aylık çekirdek enflasyonunun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2 ile yüzde 3,3'lük beklentinin altında gerçekleşti.

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