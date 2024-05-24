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ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 69,1 oldu.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 18:59

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 18:59

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mayıs ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 8,1 puan azalışla 69,1'e düştü.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken bu aya ait öncü veri 67,4 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi nisanda 77,2 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 9,4 puan azalarak 69,6'ya geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,2 puan düşerek 68,8'e indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den 3,3'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Kısa vadeli enflasyon beklentisine ilişkin öncü veri yüzde 3,5 ve uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin özellikle işgücü piyasalarına ilişkin endişelerini dile getirdiğini, işsizlik oranlarının artmasını ve gelir artışının yavaşlamasını beklediklerini aktardı.

Faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği beklentisinin de tüketicilerin güvenini baskıladığını belirten Hsu, kötüleşen beklentilerin birden fazla faktörün tüketici harcamaları için aşağı yönlü risk oluşturduğunu gösterdiğini ifade etti.

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