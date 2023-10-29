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ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi

ABD'de tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 63,8 oldu.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2023 16:49

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2023 16:49

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, ekimde geçen aya kıyasla 4,1 puan düşerek 63,8'e geriledi. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, ekim ayına ait öncü veri 63 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, eylülde 67,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 0,5 puan azalışla 70,6'ya indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,5 puan düşerek 59,3 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin bu ay yüzde 6 gerilediğini belirterek, bunun enflasyonla ilgili süregelen endişeler ile yurt içi ve dışındaki olumsuz haberlerin etkilerini yansıttığını ifade etti.

Ekimde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıktığını bildiren Hsu, bunun mayıstan bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti.

Hsu, tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktığını aktardı.

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