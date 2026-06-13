ABD'de tüketici güveni haziranda beklentileri aştı

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 48,9'a çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin öncü verilere göre, tüketici güven endeksi geçen aya kıyasla 4,1 puan artarak 48,9'a yükseldi.

Piyasalarda endeksin 46,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, açıklanan veri beklentilerin üzerinde geldi.

Tüketici güven endeksi mayıs ayında 44,8 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

MEVCUT KOŞULLAR VE BEKLENTİLERDE İYİLEŞME

Amerikalıların mevcut finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 2,6 puan artarak 48,4'e çıktı.

Tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerini ölçen tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,2 puan yükselerek 49,3 seviyesine ulaştı.

Veriler, tüketicilerin ekonomiye yönelik algısında sınırlı da olsa iyileşme yaşandığına işaret etti.

ENFLASYON KAYGILARI DEVAM EDİYOR

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya geriledi. Ancak bu oran, İran savaşı öncesinde şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e düştü. Buna rağmen söz konusu oran, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ile yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdü.

"YÜKSEK ENFLASYONUN KALICI OLMASINDAN ENDİŞE EDİYORLAR"

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güvenindeki yükselişte ay başında benzin fiyatlarında görülen düşüşün etkili olduğunu belirtti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin halen görece olumsuz olduğuna dikkat çeken Hsu, "Enflasyondaki son dönemdeki yükselişin yükünü hissediyorlar ve özellikle kısa vadede yüksek enflasyonun kalıcı olabileceğinden endişe ediyorlar." ifadelerini kullandı.