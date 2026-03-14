CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

ABD’de tüketici güveni mart ayında martta geçen aya kıyasla 1,1 puan azalarak 55,5 değerine indi.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2026 08:44

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2026 08:46

ABD'de tüketici güveni mart ayında düşüş göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerinde iyileşme görülürken geleceğe yönelik beklentilerinin zayıfladığını ortaya koydu.

ENDEKS 55,5'E GERİLEDİ

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan mart ayına ilişkin öncü verilere göre tüketici güven endeksi, şubat ayına kıyasla 1,1 puan azalarak 55,5'e geriledi.

Piyasalarda endeksin 55 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Böylece veri beklentilerin üzerinde gelirken, tüketici güveni yılın en düşük seviyesine indi. Endeks şubat ayında 56,6 olarak kaydedilmişti.

MEVCUT KOŞULLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Amerikalıların mevcut finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mart ayında 1,2 puan artarak 57,8'e çıktı.

Buna karşılık tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan düşüşle 54,1'e geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mart ayında yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldı. Böylece son altı aydır devam eden düşüş eğilimi sona erdi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürürken, pandemi öncesindeki iki yılda görülen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretmeye devam etti.

Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

"TÜKETİCİ GÜVENİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, mart ayında tüketici güveninin yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Hsu, İran'daki askeri harekât öncesinde yapılan anketlerin güven endeksinde geçen aya kıyasla bir iyileşmeye işaret ettiğini ancak sonraki günlerde yaşanan düşüşlerin bu kazanımları ortadan kaldırdığını ifade etti.

Benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler tarafından hızla hissedildiğini kaydeden Hsu, bu artışın diğer fiyatlara ne ölçüde yansıyacağının ise halen büyük ölçüde belirsiz olduğunu vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de stagflasyon endişesi artıyor: Sterlin düşüşte! İngiltere'de stagflasyon endişesi artıyor: Sterlin düşüşte! 13 Mart 2026 11:48
Demir fiyatları arz endişeleri ve Çin talebiyle 2 ayın zirvesinde! Demir fiyatları arz endişeleri ve Çin talebiyle 2 ayın zirvesinde! 13 Mart 2026 11:23
S&P’den enerji uyarısı! Kredi notları risk altına girebilir S&P’den enerji uyarısı! Kredi notları risk altına girebilir 13 Mart 2026 11:18
JPMorgan açıkladı: Savaş yatırım tercihlerini değiştirdi! Bitcoin ve altın ETF’lerinde ayrışma JPMorgan açıkladı: Savaş yatırım tercihlerini değiştirdi! Bitcoin ve altın ETF’lerinde ayrışma 13 Mart 2026 11:15
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi güncellendi Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi güncellendi 13 Mart 2026 11:10
Palm yağında yükseliş sürüyor Palm yağında yükseliş sürüyor 13 Mart 2026 11:07
Capital Economics’ten TL uyarısı: Enerji fiyatlarındaki artış baskı oluşturabilir! Capital Economics'ten TL uyarısı: Enerji fiyatlarındaki artış baskı oluşturabilir! 13 Mart 2026 11:04
ABD ile Çin, ekonomi ve ticaret müzakerelerine Fransa’da devam edecek ABD ile Çin, ekonomi ve ticaret müzakerelerine Fransa'da devam edecek 13 Mart 2026 10:19
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Mart 2026 10:14
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Mart 2026 10:13
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Mart 2026 09:53
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde 13 Mart 2026 09:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.092,9300 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,2795 Değişim 0,1155 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2207
Açılış
50,5902 Değişim 0,5903 Son veri saati:
Düşük 50,4834 Yüksek 51,0737
Açılış
7.136,0270 Değişim 168,587 Son veri saati:
Düşük 7118,175 Yüksek 7286,762
Açılış
114,5889 Değişim 8,5549 Son veri saati:
Düşük 112,9278 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler