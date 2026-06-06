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ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı! Kredi kartı detayı dikkat çekti

ABD'de tüketici kredileri nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Fed verilerine göre toplam tüketici kredi hacmi 5,15 trilyon dolara ulaşırken, kredi kartı borçlarındaki artış dikkat çekti.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2026 09:16

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, tüketici kredileri nisan ayında bir önceki aya göre 20,7 milyar dolar artarak 5,15 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece kredi artışı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler, tüketici kredilerinin söz konusu dönemde 17,8 milyar dolar artmasını bekliyordu.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre kredi kartları ve benzeri devir yapan krediler nisan ayında 11,6 milyar dolar arttı.

Ev, otomobil ve öğrenci kredilerini kapsayan devir yapmayan kredilerde ise 9,1 milyar dolarlık yükseliş kaydedildi.

Bu tablo, tüketicilerin hem kısa vadeli harcamalarda hem de uzun vadeli finansman ihtiyaçlarında kredi kullanımını artırdığını ortaya koydu.

YILLIKLANDIRILMIŞ ARTIŞ YÜZDE 4,8 OLDU

Fed verilerine göre tüketici kredilerindeki aylık artışın yıllıklandırılmış karşılığı yüzde 4,8 olarak hesaplandı.

Kredi kartları ve benzeri devir yapan kredilerde yıllıklandırılmış artış oranı yüzde 10,4 olurken, ev, otomobil ve öğrenci kredilerini içeren devir yapmayan kredilerdeki artış yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayında özellikle devir yapan kredilerde görülen çift haneli büyüme, ABD'li tüketicilerin harcamalarını finanse etmek için kredi kartı kullanımını artırmaya devam ettiğine işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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