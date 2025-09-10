CANLI BORSA
ABD'de yargıçtan Trump’ın Cook'u görevden almasına engel

ABD Bölge Mahkemesi yargıcı Jia Cobb, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen bir ön tedbir kararı çıkardı. Cook, görevden alınmasına itiraz eden davasını sürdürüyor.

Yargıç Jia Cobb, Cook'un görevden alınmasının, valilerin görev süresi boyunca kötüye davranışları ile sınırlı olan Federal Rezerv Yasası'nın "sebep" hükmünü ihlal ettiğini güçlü bir şekilde savunduğuna karar verdi. Cobb, Cook'un Fed'e katılmadan önceki eylemleriyle ilgili iddiaların — mortgage dolandırıcılığı iddiaları da dahil — bu standarda uymadığını vurguladı.

Trump, 25 Ağustos'ta Cook'un kovulduğunu duyurmuş ve Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, Cook'un Georgia ve Michigan'da gayrimenkul belgeleriyle ilgili dolandırıcılık yaptığı yönündeki iddialarını gerekçe göstermişti. Cook, herhangi bir suçu olduğunu reddediyor ve belgelerin yasal olarak geçerli olduğunu savunuyor.

Yargıç Cobb, "Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik kamu yararı, Cook'un görevine iade edilmesini destekliyor" diye yazdı. Kararı, Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu'nun Trump'ın kovma kararını uygulamasına engel oluyor.

Fed yönetim kurulunda görev yapan ilk siyahi kadın olan Cook, "İstifa etmeyeceğim" diyerek, geçerli bir neden olmaksızın kendisini görevden alma yetkisini reddetti.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, kararı Fed'in bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü savunan bir karar olarak övdü. Dava, nihai karar için muhtemelen Yüksek Mahkeme'ye taşınacak.

