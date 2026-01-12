ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor

ABD, bu hafta nadir toprak elementleri konusunu görüşmek üzere G-7 ülkelerinin bakanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Toplantının odak noktasını, Çin'in hâkim olduğu bu kritik sektörde alternatif tedarik kaynakları oluşturma yönündeki ortak stratejiler oluşturacak.

Kanada, Maliye Bakanı Francois-Philippe Champagne'ın pazar ve pazartesi günleri Washington'da gerçekleşecek toplantıya katılacağını duyurdu. Toplantıya, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ev sahipliği yapacağı ve görüşmelerde küresel kritik mineral tedarik zincirlerinin masaya yatırılacağı açıklandı.

Etkinliğe, G-7 ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Güney Kore, Hindistan, Meksika ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin de katılması bekleniyor. Görüşmelerde, stratejik hammaddelerin güvenliği ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarı ele alınacak.

Bu temaslar, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik açıklamalarının ardından Çin'in başlattığı yeni ihracat kısıtlamaları nedeniyle G-7 ülkeleri arasında artan diplomatik trafiğin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD ziyareti kapsamında diğer sanayileşmiş ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelerek, savunma sanayii ve ileri teknoloji sektörleri için hayati öneme sahip kritik mineralleri ele alacaklarını belirtti.

Bu sırada Nikkei Asia, Çin'in Japonya'ya yönelik nadir toprak ürünleri ihracatına getirdiği sınırlamaların artık sivil kullanım amaçlı ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Haberde, Çinli yetkililerin bazı sevkiyat taleplerini geri çevirdiği, bazılarının ise uzun değerlendirme süreçlerine tabi tutulduğu aktarıldı.

Öte yandan Global Times'ta yayımlanan bir yazıda, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Japonya Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lu Yaodong, Japonya'nın "Çin nadir toprakları silah olarak kullanıyor" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Lu, Pekin'in attığı adımların, Japonya'nın artan askeri faaliyetlerine bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.