ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım

ABD Enerji Bakanlığı, önümüzdeki on yıl içinde yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için 2,7 milyar dolarlık kaynak ayırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji güvenliğini güçlendirme ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma hedefleriyle örtüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrılan bütçeyle düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) ve yüksek katkılı düşük zenginleştirilmiş uranyumun (HALEU) üretiminin artırılması, yeni tedarik zincirlerinin oluşturulması ve istihdamın genişletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Uranyum zenginleştirme çalışmaları kapsamında American Centrifuge Operating, General Matter ve Orano Federal Services adlı üç şirkete toplamda 2,7 milyar dolar tutarında görev emirleri verildiği kaydedildi.