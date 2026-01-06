CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım

ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım

ABD Enerji Bakanlığı, enerji arz güvenliğini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla, önümüzdeki on yıl içinde yerli uranyum zenginleştirme kapasitesine 2,7 milyar dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Bu adım, stratejik nükleer yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 07:42

ABD Enerji Bakanlığı, önümüzdeki on yıl içinde yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için 2,7 milyar dolarlık kaynak ayırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji güvenliğini güçlendirme ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma hedefleriyle örtüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrılan bütçeyle düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) ve yüksek katkılı düşük zenginleştirilmiş uranyumun (HALEU) üretiminin artırılması, yeni tedarik zincirlerinin oluşturulması ve istihdamın genişletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Uranyum zenginleştirme çalışmaları kapsamında American Centrifuge Operating, General Matter ve Orano Federal Services adlı üç şirkete toplamda 2,7 milyar dolar tutarında görev emirleri verildiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 05 Ocak 2026 09:33
Goldman Sachs’dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir Goldman Sachs'dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir 05 Ocak 2026 09:32
OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak 05 Ocak 2026 09:27
Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor 05 Ocak 2026 09:16
Norveç’te elektrikli araçların payı yükseldi Norveç'te elektrikli araçların payı yükseldi 02 Ocak 2026 17:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 02 Ocak 2026 16:59
ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı 02 Ocak 2026 16:13
Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! 02 Ocak 2026 16:07
ABD’de tahvil getirileri arttı ABD'de tahvil getirileri arttı 02 Ocak 2026 15:26
İngiltere’de imalat sektörü yükselişte! İngiltere'de imalat sektörü yükselişte! 02 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Ocak 2026 13:35
Almanya’da istihdam geçen yıl 2020’den beri ilk kez düştü Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü 02 Ocak 2026 13:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.702,0000 Değişim 215,99 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11726,18
Açılış
43,0579 Değişim 0,0978 Son veri saati:
Düşük 42,9487 Yüksek 43,0465
Açılış
50,5684 Değişim 0,2449 Son veri saati:
Düşük 50,3618 Yüksek 50,6067
Açılış
6.178,4590 Değişim 56,619 Son veri saati:
Düşük 6127,9 Yüksek 6184,519
Açılış
109,0193 Değişim 4,4130 Son veri saati:
Düşük 105,0931 Yüksek 109,5061
Açılış
BİST En Aktif Hisseler