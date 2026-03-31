CANLI BORSA
AB'de saatlik işçi maliyeti yükseldi

AB'de saatlik işçi maliyeti yükseldi

Avrupa Birliği’nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 4,1 artarak 34,9 avro seviyesine ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 13:06

Son Güncelleme Tarihi 31 Mart 2026 13:51

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılına ilişkin saatlik iş gücü maliyeti verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,8 arttı.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4,1 yükseldi. Böylece 2025'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 34,9 avro, Avro Bölgesi'nde ise 38,2 avro oldu.

GEÇEN SENE MALİYETLERİN DURUMU

Söz konusu maliyetler 2024 yılında AB'de 33,5 avro, Avro Bölgesi'nde de 36,8 avro olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 12 avro ila 56,8 avro arasında değişti.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 56,8 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 51,7 avro ve Hollanda'da 47,9 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 12 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı 13,6 avro ile Romanya, 15,2 avro ile Macaristan izledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.642,2800 Değişim 158,04 Son veri saati:
Düşük 12637,25 Yüksek 12795,29
Açılış
44,4816 Değişim 1,0638 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4803
Açılış
51,0293 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.506,2310 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,8340 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler