AB'de yeni araç kayıtları arttı

Yılın ilk 9 ayında, AB'de yeni otomobil kayıtları geçen yılın aynı dönemine göreyüzde 0,9 artarak art arda üçüncü ayda büyüme kaydetti. Yalnızca Eylül ayına bakıldığında yeni araç kayıtlarında yüzde 10 artış kaydedildi.

Bataryalı elektrikli otomobil pazar payı yılbaşından bugüne yüzde 16,1 seviyesinde sabit kaldı ve bu oran geçiş sürecinin bu aşamasında gereken hızın hala altında. Hibrit-elektrikli araçlar alıcılar arasında en popüler güç türü seçimi olmaya devam etti.

İlk 9 ayda bataryalı elektrikli otomobiller AB pazar payının yüzde 16,1'ini oluşturdu. Bu oran 2024 Eylül yılbaşından bugüne kaydedilen düşük baz olan yüzde 13,1'den artış gösterdi. Hibrit-elektrikli otomobil kayıtları artmaya devam ederek pazarın yüzde 34,7'sini ele geçirdi ve AB tüketicileri arasında tercih edilen seçim olmaya devam etti. Bu arada benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı 2024'teki aynı dönemdeki yüzde 46,8'den yüzde 37'ye düştü.

2025'in ilk dokuz ayında 1.300.188 yeni bataryalı elektrikli otomobil kaydedildi ve AB pazar payının yüzde 16,1'ini elde etti. Bataryalı elektrikli otomobil kayıtlarının yüzde 62'sini oluşturan dört büyük pazardan üçü kazanç gördü: Almanya (yüzde 38,3), Belçika (yüzde 12,4) ve Hollanda (yüzde 3,9). Bu, Eylül 2025'te yıllık yüzde 11,2 artışa rağmen yüzde 0,2 düşüş gören Fransa ile tezat oluşturdu.

AB hibrit-elektrikli otomobil kayıtlarının dört büyük pazardaki büyümeyle 2.793.079 adede yükseldiğini gösterdi: Fransa (yüzde 28,8), İspanya (yüzde 28,1), Almanya (yüzde 10,6) ve İtalya (yüzde 9,2).

Şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobil kayıtları büyümeye devam ederek aynı dönemde 722.914 adede ulaştı. Eylül 2025 sonuna kadar benzinli otomobil kayıtları yüzde 18,7 azaldı ve tüm büyük pazarlar düşüş yaşadı. Fransa yüzde 32,8 ile en sert düşüşü yaşadı, ardından Almanya (yüzde 23,5), İtalya (yüzde 16,6) ve İspanya (yüzde 13,2) geldi.