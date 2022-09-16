Avrupa Otomotiv İmalatçıları Birliği(ACEA) verilerine göre, binek araç kayıtları Ağustos ayında yüzde 4,4 artışla 650 bin 305 adet oldu. Ancak bu artışa rağmen rakam pandemi öncesi seviyelerin çok altında kaldı.

İtalya'da yüzde 9,9, İspanya'da yüzde 9,1, Fransa'da yüzde 3,8 ve Almanya'da yüzde 3,0 olarak görülen artışlar, Bölgenin geneli için artışa destek oldu.

Euro Bölgesinde (EU14) kayıtlar yüzde 5,5 artışla 555 bin 611 olurken, AB+EFTA+İngiltere bölgesinde kayıtlar yüzde 3,4 artışla 748 bin 961 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında ise AB ülkelerinde kayıtlar yüzde 11,9 düşüşle 5 milyon 996 bin 638 adet oldu.