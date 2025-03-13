ABD'nin bütçe açığı 1 trilyon doları geçti

ABD'nin borç ve bütçe açığı sorunu Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk ayında daha da kötüleşti ve mali yıl henüz yarılanmamış olmasına rağmen bütçe açığı 1 trilyon doları geçti.

Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, hükümet harcamaları aylık bazda biraz azalsa da hala gelirlerin çok üzerinde. Şubat ayında açık 307 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşerek Ocak ayının yaklaşık 2 buçuk katına ve Şubat 2024'ün %3,7 üzerine çıktı.

Hazine sözcüsü, gelir ve harcamaların bu ay rekor kırdığını söyledi.

2025 mali yılının ilk beş ayında toplam açık 1,15 trilyon dolar oldu. Bu rakam 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık 318 milyar dolar ya da kabaca %38 daha fazla olup dönem için bir rekordur.

36,2 trilyon dolarlık ulusal borcun finansmanı için yapılan net harcamalar bu ay için 74 milyar dolara geriledi. Ancak, cari mali yılda bugüne kadar yapılan toplam net faiz ödemeleri 396 milyar dolara yükselerek ulusal savunma ve sağlık harcamalarının hemen gerisinde kaldı. Sosyal Güvenlik ve Medicare, ABD bütçesindeki en büyük maliyetlerdir.