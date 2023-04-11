Silicon Valley Bank'ın iflası sonrasında büyük bankaların mevduat müşterilerinde artış olsa da analistler JPMorgan, BofA, Citi ve Wells Fargo'nın mevduatlarında 2023 ilk çeyrekte toplam 100 milyar dolar düşüş olduğunu tahmin ediyorlar.

Financial Times'ın haberine göre JPMorgan, Citi ve Wells Fargo'nun ilk çeyrek sonuçları 14 Mart Cuma günü, Bank of America'nın mali sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak.

Daha çok yatırım bankacılığına odaklı olan Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in ilk çeyrek sonuçları da 18 ve 19 Nisan'da duyurulacaklar.

Bloomberg'in tahminlerine göre ABD'nin en büyük 6 bankasının ciroların ilk çeyrekte yüzde 6'dan fazla arttı. Hisse başına karlarda büyümenin de yüzde 1'in hemen üzerinde olması bekleniyor.