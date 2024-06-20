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ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 16:46

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 16:47

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,2 artışla 237,6 milyar dolara yükseldi.

GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNE GÖRE YÜKSELDİ

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 207 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 194,8 milyar dolardan 221,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.

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