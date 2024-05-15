ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergileri tüketici fiyatlarını artırabilir

Çin menşeli elektrikli araçlar ve bataryalar, güneş pilleri, tıbbi ekipman ve diğer ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri ABD'deki istihdamı ve üreticileri korumayı amaçlıyor.

Uzmanlar, uygulanacak yeni gümrük tarifelerinin kısa vadede geniş çaplı bir enflasyonist etki beklenmese de, bazı belirli kalemlerde fiyatları artırabileceğini söylüyor.

Yetkililer, tarifelerin önümüzdeki üç yıl içinde aşamalı olarak uygulanacağını söyledi. 2024'te yürürlüğe girecek olanlar arasında elektrikli araçlar ve elektrikli araç bataryalarının yanı sıra güneş pilleri, şırıngalar, iğneler, çelik ve alüminyum ve daha fazlası yer alıyor. Bazıları ise 2026 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek.

"KÜRESEL TİCARETTE HAKSIZ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR"

Başkan Joe Biden, Çin hükümetinin elektrikli araçlara ve diğer tüketim mallarına yönelik sübvansiyonlarının Çinli şirketlerin kar etmek zorunda kalmamasını sağlayarak küresel ticarette haksız bir avantaj sağladığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Çin hükümeti yıllardır devlet parasını Çinli şirketlere akıtıyor, bu rekabet değil, hile" dedi.

Tarifeler, Biden ile Cumhuriyetçi selefi Donald Trump arasında Çin'e karşı kimin daha sert olduğunu göstermek için yarıştıkları başkanlık kampanyasının ortasında geldi. Biden yönetimi, yaklaşımının Trump tarafından önerilen genel gümrük vergilerinden daha hedefli ve daha az enflasyonist olduğunda ısrar etti.